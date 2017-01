FJERRITSLEV: En 33-årig mand fra Fjerritslev er frivilligt gået med til at få sin varetægtsfængsling forlænget med yderligere fire uger. Manden er sigtet for at stå bag de mange påsatte brande i og omkring Fjerritslev i oktober og november sidste år.

Det oplyser politikommissær Henrik Staal, Nordjyllands Politi.

Den 33-årige blev varetægtsfængslet første gang 29. november efter et timelangt grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre. Her blev han sigtet for 23 tilfælde af brandstiftelse - heraf mange stråtækte sommerhuse samt lader med halm. Han nægtede sig skyldig i alle anklager.

19. december blev den 33-årige så fængslet i yderligere fire uger efter endnu et lukket grundlovsforhør, men denne gang har han altså frivilligt indvilliget i at få varetægtsfængslingen forlænget.