BRØDNERSLEV/DRONNINGLUND: Der kom ikke en afklaring tirsdag omkring vindmøllerne i Asaa. Teknik- og miljøudvalget kom nemlig ikke med en klar tilkendegivelse. Sagen blev skudt til hjørnespark, idet to er for og to imod, mens ét medlem af udvalget tog forbehold.

For var Hildo Rasmussen (S) og Knud L. Pedersen (V), mens Johannes Trudslev Pedersen (S) og Karsten Frederiksen (K) stemte imod. Det ny medlem af udvalget, Leif Gammelgaard (Enhedslisten), tog forbehold. Det er derfor det samlede byråd, der kommer til at træffe beslutning. Der er komme i alt 26 indsigelser fra ejendomme i området samt fra Danmarks Naturfredningsforening. Aalborg Stift, der tidligere er kommet med bemærkninger, har frafaldet sine bemærkninger, idet møllerne ikke vil få indflydelse på indkig til kirken.

Der er tale om fem kæmpe-vindmøller på 140 meter, der skal rejses ved Skovengen nord for Asaa. De fem vindmøller ventes at kunne producere ca. 55.000 MWh om året. Det svarer til ca. 16.000 husstandes el-forbrug.

Med dette projekt er der en overproduktion i Brønderslev Kommune, der svarer til 137 procent af det el-forbrug, der er i kommunen.

Vindmøllerne vil kunne spare miljøet for 422.000 tons CO2.

- Det er et krav, at der monteres skyggestop på møllerne, så beboere ikke generes, fortæller Karsten Frederiksen

Karsten Frederiksen henviser til, at der er holdt et borgermøde, hvor der var både for og imod vindmøllerne.

Flere af indsigerne peger på afstanden fra de planlagte møller til Asaa by. Den bliver ca. 1.500 meter. De planlagte vindmøller ved Kjellingbro har en afstand på 2.400 meter fra bymæssig bebyggelse.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev Pedersen mener, at der er vindmøller nok, og de mener, at den fremtidige indsats skal ske omkring havvindmøller. De peger ligeledes på usikkerheden omkring lavfrekvensstøj. Hildo Rasmussen understreger, at der ikke kun er modstand mod møllerne.