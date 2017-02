HJØRRING: Den 22., 24. og 25. februar spiller den tidligere gymnasieelev ved Hjørring Gymnasium, 20-årige Rune Klenø, en selvskrevet monologforestilling på det nye Vendsyssel Teater.

Forestillingen “Synopsis for personlig fremtid" handler om en ung mand, der prøver at lægge planer for sit liv, lang tid før det er relevant, for at få tryghed i sin tilværelse. Hovedtemaerne er ambition, tvivl og arrogance og der bliver stillet spørgsmålstegn ved menneskets tendens til at lægge planer for sig selv og leve i fremtiden. Forestillingen tager fat i både dans, poetry-slam og traditionelt monologskuespil, som kunstneriske udtryksformer.

Tekst, idé og performance er af Rune Klenø, der til daglig er studerende på TGK (Teater Grundkursus) i Aalborg. Det nye Vendsyssel Teater har givet mulighed for at forestillingen kan spille, gennem deres &-program. Det nye teaters fleksibilitet giver unge, som Rune, en platform, hvor de kan afprøve deres materiale foran et publikum. Kulturmulighederne for uafhængige grupper eller enkeltpersoner i Hjørring er dermed vokset med det nye teater. Forestillingen prøver også at få dette budskab ud, så flere kulturinteresserede kommer til at bruge de muligheder byen tilbyder.

Billetter kan købes på Vendsyssel Teaters hjemmeside. Der er allerede udsolgt til forestillingen, der opføres i Black Box, den 22. februar.