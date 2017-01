NYKØBING: Ligareserverne fra Mors-Thy fik lørdag en velfortjent sejr over lokalrivalerne fra HRH74 Roslev med cifrene 31-26.

- Det var en perfekt start på denne halvsæson, og vi nærmer os målsætningen om sikker overlevelse i 2. divisionen, sagde træneren for Mors-Thy, Lars Krarup, efter kampen.

Kampen startede hektisk ud, og begge hold spillede med stort tempo i kontrafasen og i det etablerede angrebspil. Tempoet gjorde kampen seværdig for et flot repræsenteret publikum, som var kommet for at overvære det klassiske lokalopgør mellem HRH og Mors-Thy.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle få styr på forsvaret, hvor bl.a. returbolde var et problem i første halvleg. Vi snakkede også om, at vi skulle spille mere afventende og med større tålmodighed i angrebet, sagde Lars Krarup.

Gæsterne fik en del udvisninger i anden halvleg. Bl.a. fik de en fire minutters udvisning på grund af brok, hvilket gav Mors-Thy gode betingelser. Derudover kom Frederik Holst på kassen og leverede en fremragende præstation med flere store redninger, hvilket gjorde, at Mors-Thys herrer kunne holde gæsterne nede på elleve mål i anden halvleg, og køre en komfortabel sejr hjem på 31-26 i lokalopgøret mod rivalerne fra HRH.