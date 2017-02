SKANDERBORG: Det endte med en dramatisk pointdeling, da Mors-Thy lørdag besøgte Skanderborg i herrernes håndboldliga.

Hjemmeholdet var ellers på vinderkurs i første halvleg og gik til pausen med en føring på 14-10 - efter en MTH-reducering af Marcus Dahlin direkte på frikast efter tid.

Og i anden halvleg nåede Mors-Thy op og fik skabt et nervepirrende drama for de flere hundrede medrejsende tilhængere, der var kommet i buser og biler fra Mors og Thy.

De fik set Mors-Thy nå op og endda bringe sig foran et par minutter før tid. Men Skanderborg fik udlignet, og så fulgte et langt og spændende minut med begge hold på bolden og med hver sin timeout til at aftale måden at afgøre kampen på.

Skanderborg fik sidste chance for at score sejrsmålet, men det glippede, og så blev de to point delt.

Med det ene point er Mors-Thy med otte point ned til Skanderborg på tredjesidstepladsen så godt som sikret en ny sæson i ligaen. Det tabte point kan til gengæld i sidste ende vise sig at være det, der koster en plads i slutspillet.