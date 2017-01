MORS-THY: Mors-Thy Håndbold har fået endnu en kontrakt på plads for den kommende sæson.

Klubben har skrevet en toårig aftale med 18-årige Kasper Lindgren. Han er en spiller, der begyndte sin karriere i HF Mors som U10-spiller, og som nu spiller på U18-ligaholdet i samme klub. Den 201 cm høje venstreback har i flere omgange være inde i DHF-varmen - både i talenttruppen samt på U17- og U19-landsholdet.

Henrik Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Håndbold, siger i en pressemeddelelse:

- Vi er glade for at have sikret os Kasper Lindgren, som allerede nu er en eftertragtet herre. I Lindgren får vi en stor gut, som knokler for sagen og giver den gas i træningslokalet.

Den unge spiller glæder sig til at blive en del af Mors-Thys ligatrup.

- Det er en fed fornemmelse! Siden jeg startede med at spille håndbold, har jeg drømt om at blive en del af ligatruppen og komme til at spille ligakampe, så det er stort for mig at have underskrevet kontrakten med Mors-Thy Håndbold, siger Kasper Lindgren.