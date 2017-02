MORS-THY: Der kommer ny organisation i Mors-Thy Håndbold, men ingen ny direktør før 2018.

Den nordvestjyske ligaklub har i dag offentliggjort de planer om en ændring af klubbens organisation, den har arbejdet på i de seneste måneder, og i resten af 2017 bliver den daglige ledelse i Mors-Thy tegnet af tre personer. Henrik Hedegaard, der hidtil har siddet i bestyrelsen med det sportslige som ansvarsområde, får titel af sportschef. Gunnar Bruhn Simonsen får gennem sit firma GBS Management ansvar for salg, sponsor og events. Og Per Flemming Laursen får via ExploreCon ligeledes i resten af 2017 rollen som administrationschef og koordinator af arbejdet med en forretningsplan. Både Henrik Hedegaard og Per Flemming Laursen udtræder samtidig af Mors-Thys bestyrelse.

Ifølge klubformand Johs. Søndergaard kommer de tre stillinger ikke til at betyde øgede økonomiske udgifter til løn. Alle stillinger er deltids, og klubben skal ikke ud og finde ekstra penge for at få opgaverne fordelt, oplyser han.

- Den samlede ledelsesløsning i overgangsåret 2017 er kompetent og økonomisk ansvarlig. Gunnar, Henrik og Per Flemming leverer et betydeligt frivilligt bidrag til klubben i 2017, og det er jeg taknemlig for, siger han.

Med klubbens nye struktur på plads i det, som Mors-Thy nu kalder for et indkøringsår, har man valgt at udskyde ansættelsen af en ny direktør. En ansættelse var planlagt til 2017, men bliver nu først aktuel i løbet af 2018.

- Det vil være hovedløs gerning at sige, at vi skal have en administrerende direktør ind i løbet af tre måneder. Vi skal have det andet på plads først, så han også ved, hvad han går ind til, siger Johs. Søndergaard.