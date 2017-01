Morsingbo dømt for trusler mod politikere

Det er en skærpende omstændighed, at truslerne blev fremsat -mod personer, der ytrer sig i den offentlige debat, siger Jeanie Andersen, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi.

TORUP: Trusler på internettet resulterer i en betinget fængselsstraf på 30 dage for en 72-årig mand fra Torup. Det blev i dag afgjort ved retten i Holstebro.

72-årig mand fra Torup fik 30 dages betinget fængsel for truende adfærd på internettet

