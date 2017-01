STRANDBY: Lørdag den 4. februar afvikles Skyggebørns Marathon med start klokken 10 i seks byer i Jylland.

Skyggebørns Marathon er et motionsløb, hvor hele overskuddet går til Foreningen Skyggebørn med børnepsykolog Jes Dige ved roret.

De seks byer, der er med, er Aalborg, Brabrand, Odense, Randers, Rødekro og Strandby-Elling - og arrangøren og initiativtageren er, ja, rigtigt gættet: Rico Eiersted, løbetossen og løbsarrangøren fra Strandby, der hver morgen vågner til en ny dag og som det første tænker: Hvor skal vi så løbe henne næste gang.

Netværk af løbevenner

- Jeg blev i efteråret kontaktet af Lotte Raal fra Aalborg, som er engageret i Foreningen Skyggebørn. Foreningen tilbyder støtte til sorgramte børn i form af samtalegrupper og individuelle samtaler efter behov, og vi fandt hurtigt ud af, at det jeg kan tilbyde, er at hjælpe med at skaffe økonomi ved hjælp af motionsløb, fortæller Rico Eiersted.

Han gik herefter i gang med at kontakte sit netværk af løbevenner og -arrangører, og det er nu endt med, at der bliver Skyggebørns Marathon i de seks jyske byer.

- De enkelte byer står selv for deres løb. Jeg laver løbet i Strandby-Elling, hvor vi laver en 3 km rundstrækning med start og mål og depot hos DK Autoservice i Elling. Det bliver en trafiksikker rute op til Skolevangsvej og ud til Bangsmindevej og retur til DK Autoservice. Alle kan være med, og om man løber eller går, bestemmer man selv, fortæller Rico Eiersted.

Ambassadører og sponsorer

Prisen for deltagelse afhænger af distancen: 200 kr. for 50 km. 175 kr. for en marathon. 125 kr. for en halv marathon og 50 kr. for rundeløb.

Rico Eiersted er med i en gruppe af "skyggebørns ambassadører", der skaffer sponsorater til det velgørende formål, og derfor går hele deltagergebyret til Foreningen Skyggebørn.

Sidste tilmeldingsfrist er 29. januar ved midnat på www.eiersted.strandby.dk.

Skyggebørn arbejder også for at nedbryde tabuet omkring børns sorg gennem foredrag, undervisning, forskning og filmproduktion.