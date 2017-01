HELLUM: Efter al den gode julemad får man sådan en god samvittighed, når man lever op til sine nytårsforsætter, mener naturvejlederne i Brønderslev Kommune.

Derfor indbyder naturvejleder Hans Peter Johansen alle interesserede til en rask motionstur kombineret med gode historier og gode naturoplevelser.

Turen arrangeres i samarbejde med Sund By og Hjerteforeningen søndag 8. januar kl. 13. Interesserede Man mødes på p-pladsen før indgangen til Nymølle. Stedet er markeret med ugleskilte.

Turen følger de afmærkede stier ved Nymølle Bæk gennem erosionsdalen, som skærer sig dybt ned i Jyske Ås.

- Med lidt held oplever vi gydende ørreder i bækken, og der vil være enkelte stop, hvor jeg fortæller om det karakteristiske landskab samt gamle sagn og historier fra området. Bl.a. om Søren Rynke Vendsyssels sidste huleboer. Han boede i en hule i området helt frem til 1899, hvor hans hule brændte, siger hans Peter Johansen.

Turen er ca. fem kilometer lang, men der vil være mulighed for at afkorte turen for deltagere, der finder ruten for hård.

Hele arrangementet tager ca. et par timer og Hans Peter Johansen anbefaler, at man medbringer kaffe og eventuelt skridttæller.