VESTHIMMERLAND: Museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum i Aars drejer onsdag 1. marts historiens store hjul og tager i et foredrag gæsterne med på en rejse 12.000 år gennem den vesthimmerlandske historie.

Rejsen starter i oldtidens jægersamfund og bevæger sig op gennem historiens spændende tidsaldre til i dag. Undervejs dvæles der ved interessante, markante og skelsættende lokale begivenheder, og Broder Berg trækker dermed de lange linjer i et historieforløb, som bringer os helt op til nutidens Vesthimmerland.

- I foredraget kommer vi vidt omkring i vores spændende fælles historie, og samtidig skal det ses som startskuddet til en række arrangementer, som vi afholder hen over året i samarbejde med forskellige lokale partnere, fortæller Broder Berg og nævner, at anledningen er DR’s store satsning "Historien om Danmark", der går hen over skærmen med start fra april i år.

- Vi vil meget gerne invitere borgerne med på denne rejse, men med lokale nedslag for at skabe en bevidsthed om, at Vesthimmerland rummer gode fortællinger fra alle tidsperioder, beretter Broder Berg .

Museumsdirektørens foredrag om 12.000 års vesthimmerlandsk historie finder sted på Vesthimmerlands Museum og er åbent for alle interesserede.

Mere info kan findes på museets hjemmeside.