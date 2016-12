To kom i den sorte bog i Brønderslev

- Vi vil gerne indfri ønskerne, siger formand for støtteforeningen, Allan Ingerslev, Løkken.

BRØNDERSLEV: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter har været i julegavehumør. Støtteforeningen kom lige op til JUL forbi med gaver til patienterne - radio og cd-afspillere.

