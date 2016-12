33 hold til fodboldstævne for familier

33 hold til fodboldstævne for familier

Altaner i fare for at vælte ned

Altaner i fare for at vælte ned

33 hold til fodboldstævne for familier

Altaner i fare for at vælte ned

Fælles for dem alle er en relation og en rod i musiklivet i Thy.

Han ser det som en af de fornemste opgaver at holde fast i ideen om, at medlemmerne af Thy Music Collectives skal støtte hinandens kunstneriske udvikling.

Chalk er et gymnasieband, der allerede har mærket, at medlemskabet af Thy Music Collective er en døråbner.

Chalk er et af de nyeste medlemmer af Thy Music Collectives. Bandet havde sin debut ved en koncert, arrangeret af kollektivet. Foto: Bo Lehm

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies