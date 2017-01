HJØRRING: En nabo til en byggeplads på Snehvidevej i Hjørring bemærkede sent tirsdag aften at en bil kørte ind på byggepladsen. Naboen besluttede sig for at gå over på pladsen for at undersøge sagen nærmere og samtidig kontaktede han politiet. Med politiet i røret fik han kontakt til en ung mand på byggepladsen, som dog afviste at kende til bilen. Efter at politiet over telefonen også havde talt med den unge mand, så fik han uden videre lov til at gå. Det viste sig, at være en 19-årig mand fra Hjørring og ganske rigtigt tilhørte bilen ikke ham, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Nordjyllands Politi sendte dog en patrulje ud for at undersøge bilen nærmere. Det viste sig, at der i bilen lå dunke og pumpegrej til at suge dieselolie op med og der var også brækket et brændstofdæksel op til en maskine på byggepladsen.

Slap alligevel ikke

Da politiet tog kontakt til ejeren af bilen viste det sig, at bilen få dage forinden havde skiftet ejer og at ejerskiftet endnu ikke var blevet registreret i politiets registre. Da politiet fik fat i den rigtige ejer at bilen, pegede pilen igen på den 19-årige på byggepladsen. Bilen tilhørte nemlig hans kammerat - en 21-årig mand fra Hjørring. Begge de to mænd er kendt af politiet og fik derfor et lille besøg.

- Da vi forelagde dem sagen, så erkendte de begge to forsøg på tyveri af dieselolie fra byggepladsen, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Begge mænd blev efter afhøring løsladt og afventer nu, at deres sag kommer for retten i Hjørring.