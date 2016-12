AALBORG: Nordjyllands Beredskab hastede tidligt onsdag til Schleppegrellsgade i Aalborg, hvor der var melding om brand i en etageejendom.

Det viste sig at, at en mandlig beboer i en lejlighed havde glemt en gryde på komfuret. Røgudviklingen var så kraftig, at han måtte en tur forbi skadestuen til observation for røgforgiftning.

En anden beboer i ejendommen havde fået manden ud, da beredskabet ankom.

Tilbage var opgaven med at få luftet ud i lejligheden.