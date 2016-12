DANMARK: En 31-årig mand blev stukket ihjel i Vejle 1. juni, en 23-årig mand blev skuddræbt på Frederiksberg 16. juni, og en 30-årig mand døde i oktober, da han blev ramt af skud på Østerbro.

Alle tre sager er en del af årets drabsstatistik, og de stikker ud som nogle af de mindst fem sager, der betegnes som banderelateret.

I alt blev 49 mennesker dræbt i 2016 ifølge Ritzaus oplysninger. Tre af sagerne betegnes som vold med døden til følge.

Foruden de tre drab blev et 25-årigt medlem af Satudarah slået ihjel i september, og en 21-årig mand døde i bandekonflikten, da han blev ramt af skud i Emdrup i oktober.

I tre af bandesagerne er gerningsmændene fortsat på fri fod. Torben Svarrer, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, forklarer, at politiet bruger lang tid på at efterforske sagerne, der handler om bandemiljøet.

- Vi er afhængige af tekniske spor i sådan nogle sager her, for dem inde i miljøet, fortæller ikke noget, siger han og tilføjer:

- Hvad efterforskningen i sagerne indebærer, kan jeg ikke komme ind på. Det er en langstrakt efterforskning, og sagerne er kun et par måneder gamle, siger han.

Bandekonflikten huserer ikke kun i København. På Vestergade i Vejle blev et 31-årigt medlem af Black Army 1. juni stukket ned med en kniv.

Politiet efterlyste efter drabet en 26-årig mand med afghansk baggrund via Interpol, men mere end et halvt år efter, er han endnu ikke fundet.

- Vi har en formodning om, at han er flygtet til udlandet for at undgå straf, siger Morten Vegger fra Sydøstjyllands Politi, der efterforsker sagen.

I flere danske byer har politiet blandt andet oprettet visitationszoner, lukket klubhuse og øget patruljeringen for at bekæmpe bandekriminalitet.

Foruden tre bandedrab med manglende gerningsmand mangler politiet også at bure gerningsmanden inde i enkelte andre sager.

Politiet har eksempelvis ingen sigtede i sagen om en synligt gravid kvinde, der blev stukket ihjel i oktober i Elverparken i Herlev.

Heller ikke i sagen om den 17-årig Emilie Meng har politiet sigtet nogen. Hun forsvandt i Korsør efter en bytur 10. juli, men der skulle gå næsten et halvt år, før hendes lig juleaftensdag blev fundet ved en sø i Borup.

Desuden er en far, der formodes af have slået sin kone og to børn ihjel i Aabenraa, stadig eftersøgt.

/ritzau/