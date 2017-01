HJALLERUP: Der kan maksimalt være 552 spillere ved Hjallerup Bridgeklubs 43. Nytårsturnering i Hjallerup Idrætscenter, og det var der næsten. Helt nøjagtigt var der 528 deltagere. I seks rækker stod bordene i hal B, og ved hvert af bordene sad bridgespillerne dybt koncentrerede.

Det er 43. gang, at Hjallerup Bridgeklub er vært for turneringen, og der har været lagt et stort forarbejde af klubbens medlemmer i at skabe rammerne for en god turnering. - Vi var 20 frivillige, som startede kl. 8.30 i morges med at stille borde op og lave alt det andet, som er nødvendigt for at gennemføre en så stor turnering, fortalte formanden for Hjallerup Bridgeklub, Kjeld Pedersen.

Deltagerne kom fra hele landet (og tilmed en fra Norge) til Danmarks største bridgeturnering, og den ældste deltager var Ebba Holst på 92 fra Brønderslev. Knud Aaen og Jørgen Munkholt har 50-års jubilæum i turneringen. Inden den første turnering i Hjallerup kørte den i Aalborg Stiftstidendes regi.

- Det gik helt efter planen, hvilket vil sige godt. Der var ganske få småjusteringer, men ellers var alle godt tilfredse, fortalte Svend Jungersen fra Hjallerup Bridgeklub efter turneringens afslutning.

Den store vandrepokal udsat af Hjallerup Marked blev vundet af Inge Marie Boel og Bente Sørensen fra bridgeklubben i Frederikshavn med 226 point.

Den aktive bridgeklub i Hjallerup ønsker også, at yngre aldersklasser får lejlighed til at stifte bekendtskab med spillet, og har derfor arrangeret en omgang skolebridge på Dronninglund Skole d. 11. februar.