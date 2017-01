Landets billigste hus i Nordjylland - se det her

Stjal el-tandbørster for 10 mio. kr.

TOLSTRUP/STENUM: Eleverne i 6. klasse på Tolstrup-Stenum Friskole kan bryste sig af at være den næstklogeste klasse i Nordjylland. Ved Nordjyllands-mesterskaberne i Klar - Parat - Svar i byrådssalen i Aalborg sikrede eleverne fra Stenum sig andenpladsen efter Rosendalskolen fra Hobro.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies