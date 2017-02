THY/MORS: Weekendophold med østerssafari og skaldyrskole eller havneatmosfære er blandt de nye tilbud, som Dansk Skaldyrcenter tilbyder i samarbejde med Morsø Turistbureau, og som præsenteres på Danmarks største feriemesse "Ferie for alle" i Herning.

- Vi oplever en stor interesse for lokale råvarer og for at komme med på østerssafari. Vi har i år flere ture end i 2016. I For eksempel har vi tre ture i april, siger Bente Kristensen, turistchef i Morsø Kommune og fortsætter:

- Vores tilbud spænder generelt meget bredt lige fra fossiljagt og biologi i børnehøjde til børnefamilier til weekendophold som kulturferie, daseferie og eventferie til for eksempel det grå guld, uddyber hun.

Netop naturen er det, som skal trække turister til, er Bente Kristensen enig med sin kollega i Thy, turistchef Ole Riis Christensen, i.

At naturen i Thy er populær blandt turisterne mærker Ole Riis Christensen allerede med udsolgte vandreture.