VESTHIMMERLAND: Det ser måske kønt nok ud på overfladen i Vesthimmerland Kommune, men naturen er langt fra i topform overalt.

Det fastslår Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse - på baggrund af en undersøgelse, som er lavet af forskere på Aarhus Universitet.

Forskerne har på baggrund af data fra det nationale biodiversitetskort rangordnet landets kommuner på en Top 98-liste, og her kommer Vesthimmerland ind på en beskeden placering som nr. 67.

Ud af 100 mulige point scorer Vesthimmerland blot 18 - og naturen i lokalområdet må dermed overordnet betegnes som "fattig".

Hovedårsagen til den lidet flatterende placering er, at over 60 procent af kommunens areal er marker, hvor biodiversiteten er ringe.

"Men Vesthimmerland har også god natur. Især hede og overdrev er så god natur, at de vækker interesse uden for kommunen selv og er særligt værdifulde. At Vesthimmerlands samlede score ikke rækker til en bedre placering skyldes, at disse varierede naturarealer ikke fylder særlig meget i kommunen", hedder det i kommentarerne til undersøgelsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Topscorer på listen over naturrigdom i kommunerne er Fanø med 80 point, mens Struer ligger helt i bund med blot 11 point.

Mariagerfjord Kommune ligger på 37. pladsen med 26 point, mens Rebild indtager en placering som nr. 48 med 24 point.