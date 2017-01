BRØNDERSLEV: Det blev til et nederlag på 2-5 til Vendsyssel Hot Shots i udekampen mod Rødovre FC.

- Før den vanskelige udekamp mod de mangeårige rivaler fra Rødovre FC, havde holdet haft meget fokus på forsvarsspillet, man var klar over at modstanderne ofte fik alt for mange lette mål, så der skulle lukkes bedre af i forsvaret, fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

- Den opgave blev også løst godt, men når så holdet ikke selv formår at score mere end to mål i en hel kamp, begge mål i første periode, vinder man ingen floorball kampe.

Trods utallige forsøg - skudstatistikken siger 36 skud på modstanderens mål - lykkedes det alligevel kun at score to gange.

Hot Shots godt nok oppe imod en særdeles velspillende landsholdsmålmand, Mike Trolle, der havde en af sine helt store dage, men det burde ikke være nok, de mange brændte chancer taget i betragtning.

Brønderslev holdet startede godt med at bringe sig i front i power play, i tiden 3.52, ved Niklas Knøsen, 5 min. senere udlignede Rødovre til stillingen 1-1, hvorefter der skulle gå yderligere 9 min. før det lykkedes Andreas Glad, i tiden 17.45 og denne gang i undertal, at bringe holdet i front 1-2, hvilket var resultatet af 1. periode.

I 2. periode lykkedes det Rødovre, i tiden 6.24, at få udlignet til stillingen 2-2, spillet bølgede herefter frem og tilbage, og trods mange chancer til begge hold, dog en overvægt til Brønderslev mandskabet, skulle man helt hen til 3. periode før Rødovre, i tiden 10.34, for første gang i kampen, bragte sig i front 3-2.

- Det lagde yderligere pres på Brønderslev holdet og med 3 minutter tilbage af kampen valgte træneren, Alex Jureksson, at tage målmand Anders Kjær ud, og erstatte ham med en ekstra markspiller, det giver nogen gange et godt resultat, blot ikke denne gang, idet det lykkedes Rødovre at erobre bolden to gange og begge gange score i tomt mål til slutstillingen 5-2, ved det første mål blev Rasmus Overgaard væltet ved den ene bande, det ville normalt betyde frislag til Brønderslev mandskabet, men dommerens fløjte forblev tavs, det kan ikke undskylde at holdet, i over to perioder, ikke formår at score så meget som 1. mål, trods de mange chancer.

Der er meget at arbejde med for holdet, og træneren, heldigvis er der endnu syv kampe tilbage af grundspillet før det går løs i slutspillet.

Første kamp er allerede på onsdag, i Brønderslev Hallen, hvor Frederikshavn Blackhawks kommer på besøg.