HJØRRING: Hjørring byråd bestemte onsdag aften at sig nej til forslaget om at lægge Tårs og Vrå skole sammen.

Kun formanden for Børne-, skole- og udannelsesudvalget, Kasper Maarup Andersen (K) stemte for at lægge skolerne sammen.

Han mener, at skolerne vil få en større økonomisk robusthed ved en sammenlægning, fordi det blandt andet vil forhindre, at en enkelt skole rammes hårdt, hvis den har mange elever til specialundervisning.

Sammenlægningsideen har været sendt i høring hos skoler og på borgermøder. Det store byrådsflertal tolkede høringssvarene og stemningen hos forældrene som et klart nej til en sammenlægning og et klart ja til mindre enheder og mere nærvær.

Denne holdning valgte et flertal at følge, inklusive de to øvrige medlemmer af den Konservative gruppe.