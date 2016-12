NORDJYLLAND: For ni nordjyske familier har det været en trist oplevelse at vende hjem efter at have fejret juleaften hos venner og familie.

De har haft besøg af indbrudstyve, som har benyttet sig af en juleaften med arbejdsro.

Men hvor trist, det end er for disse familier, er der faktisk tale om få indbrud.

- Det er forholdsvis sparsomt med ni indbrud hele natten og for hele politikredsen, konstaterede vagtchef Carsten Kjær, Nordjyllands Politi, søndag morgen.

De ni gerningssteder er spredt ud over hele politikredsen - fra Hobro i syd til Skagen i nord.

- Det er ikke alverden i forhold til, hvad vi plejer. Jeg kan huske et år med ni indbrud alene i samme opgang, fortæller vagtchefen.

Han håber, at det lave antal indbrud holder ved, men det er med en vis forventning om, at der kommer flere anmeldelser i løbet af søndagen, når flere nordjyder vender hjem fra juleferie.