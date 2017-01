FREDERIKSHAVN: Hun skulle egentlig starte med at læse til sygeplejerske. I Hjørring.

I stedet endte hun på Restaurant Bones, hvor hun hurtigt blev udnævnt til souschef.

I marts 2016 flyttede hun hjem til Frederikshavn, da Bones åbnede, hvor hun er daglig leder, og nu kan 25-årige Nicholine Lærke Larsen kalde sig medejer af restauranten i Havnegade.

10 procent af aktierne

De tre franchisetagere Ole Søndergård, Kenneth Pedersen og Jacob Krüger har besluttet at optage Nicholine Lærke Nielsen i ejerkredsen og tilbyde hende 10 procent af aktierne.

- Jeg siger tak og glæder mig. Jeg har ikke planer om at lave noget andet og vil gerne være en større del af det her. Vi arbejder kanongodt sammen og har fået rigtig godt fat i Frederikshavn, siger Nicholine

Lærke Larsen, der har en fortid som manager på McDonald’s i Frederikshavn.

- Hamrende dygtig

Ifølge Ole Søndergaard, der også ejer Bones i Hjørring sammen med Jacob Krüger og Kenneth Pedersen, er det et spørgsmål om at belønne flid og loyalitet - og for at holde på en god, skattet, lokal medarbejder, at Nicholine får tilbuddet:

- Nicholine er hamrende dygtig, vellidt af både ansatte og gæster, og det er ikke mindst Nicholines fortjeneste, at Bones Frederikshavn på rekordtid er blevet en af områdets foretrukne restauranter. Vi har fået en fin modtagelse af Frederikshavn og omegn. Vi skulle lige lære, at der er en anden rytme i Frederikshavn end i Hjørring, og at Nicholine er født, opvokset og bosiddende i Frederikshavn og således har et indgående lokalkendskab, har blot gjort vores beslutning endnu nemmere, siger Ole Søndergård.