BRØNDERSLEV: Nikolaj Flyvholm har netop meddelt, at han med omgående virkning, stopper med elitefloorball på højeste niveau.

- Jeg har et stykke tid gået og overvejet om jeg ville bruge den tid der var nødvendigt, for at være med på højeste niveau. Jeg har brugt julepausen til at samle ny energi, men kan mærke at jeg er færdig med elitefloorball for nuværende. For mig er glæden ved at spille en vigtig del, og den har jeg haft svært ved at finde og med udsigten til at skulle træne endnu mere, i sidste halvdel af sæsonen, er jeg nået til den beslutning at stoppe nu, siger han til NORDJYSKE.

- Jeg har været glad for min tid i BFC Vendsyssel Hot Shots, selv om det ind imellem har været hårdt, det er altid en fornøjelse at spille i Brønderslev Hallen, for vores engagerede hjemme publikum.

Formand Jeppe Bisgaard for BFC Vendyssel Hot Shots, udtaler:

- Vi er naturligvis kede af Nikolaj Flyvholms beslutning. Vi har gjort hvad vi kunne for at omgøre den, men respekterer også at han er nået til den konklusion, vi ved at det ikke bare er en hurtig tanke han har fået, han har tænkt nøje over hele situationen inden han har valgt som han gør.

- Vi tror også at der bag Nikolaj Flyvholms udmelding ligger, at han nu føler at med den tilgang af spillere til BFC Vendsyssel Hot Shots, der har været de seneste tre måneder kan han godt trække sig tilbage for en periode.

- Vi vil fra klubbens side gerne rose Nikolaj Flyvholm for hans indsats. Det er altid en fornøjelse at have ham med på holdet, hvem ved, det kan være lysten til elitefloorball en dag vender tilbage.