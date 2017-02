HILLERSLEV: Det er ikke det rene vand, som I/S Hillerslev Vandværk henter op fra sin egen boring.

Vandet har gennem en længere periode ligget tæt på eller over de 50 milligram nitrat pr. liter, der er grænseværdien.

Det første sidste år til overvejelser i værkets bestyrelse om at finde en anden forsyningsløsning, nemlig at få vandet fra enten Thisted Vand eller fra vandværket i Nors.

Når der i næste uge er generalforsamling i Hillerslev Vandværk fremlægger bestyrelsen forslag om et eventuelt salg af vandværket. I følge bestyrelsesformand Jens Gregersen vil det reelt betyde, at den fremtidige vandforsyning af værkets 200 forbrugere skal varetages af enten Thisted Vand eller vandværket i Nord.

Thisted Vand har allerede leveret vand til Hillerslev. Det har været som en nødløsning for at sikre forbrugerne vand i god kvalitet. En mulighed er, at nødløsningen bliver permanent. En anden mulighed er, at Hillerslev fremover skal have vand fra Nors, men det vil kræve, at der etableres en helt ny forsyningsløsning.

Afhængig af generalforsamlingens beslutning er bestyrelsen for Hillerslev Vandværk indstillet på at arbejde for en løsning, der sikrer drikkevand uden nitrat i hanerne til forbrugerne i Hillerslev.