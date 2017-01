To mælketænder og en sparegris Indbrud på Slåenvej, hvor vindue er brudt op

Fem dræbt under musikfestival i Mexico

Stjal el-tandbørster for en million

Ofre for mordbrand i Aalborg er endnu ikke identificeret

SERRITSLEV: Natten til fredag var der indbrud i en villa på Vedbenvej i Serritslev. Her blev der stjålet et pengeskab med pas og personlige papirer - og nøgler til ni håndværkerbiler, der tilhører Serritslev Murerforretning.

