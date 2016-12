NORDJYLLAND: Sveriges førende medievirksomhed indenfor fagmedier, Mentor Communication AB, bliver som følge af et opkøb en del af Nordiske Medier koncernen. Mentor Communication udgiver 23 fagmedier og omsætter årligt for 91 mio. kr. med en indtjening på 4,5 mio. kr.

I den netop opkøbte virksomhed, Mentor Communications, fortsætter stifteren, Mikael Heinig, i Mentors bestyrelse, mens tidligere CFO David Hindfelt udnævnes til ny direktør.

Mikael Heinig stiftede Mentor for 32 år siden sammen med Egmont, og Mentor har været en af de førende medievirksomheder i Norden indenfor fagmedier. Mentor Communication fortsætter under samme navn. Det samme gør de 23 fagmedier, som Mentor driver.

- Mentor har i en længere periode været til salg, og jeg er meget tryg ved at overlade det fremtidige ejerskab til Nordiske Medier og virksomhedens moderselskab NORDJYSKE Medier, siger Mikael Heinig, der tilføjer:

- Nu tegner der sig en spændende fremtid for Mentor med tilførslen af Nordiske Mediers online kompetencer samtidig med, at kapitalgrundlaget under Mentor styrkes.

Styrkes online

Bestyrelsen i Mentor Communication vil fremover bestå af Mikael Heinig samt koncern forretningsdirektør i NORDJYSKE Medier, Claus H. Andersen, og adm. direktør i Nordiske Medier, Morten Petersen.

- Vi ser med glæde frem til, at Mentor bliver en del af koncernen. Mentor er meget stærke på print og eventområdet, hvor de driver de førende medier indenfor en række fagområder. Det kan vi i fællesskab bygge videre på samtidig med, at vi kan styrke Mentors online tilstedeværelse, siger Morten Petersen.

Opkøbet er et vigtigt skridt i NORDJYSKE Medier koncernens overordnede strategi.

- Mentor er en central del af NORDJYSKE Mediers strategi på B2B-området, hvor vi har en ambition om at blive en betydende aktør på det nordiske B2B-marked med etablering eller opkøb af vertikale medier. Vi ser købet af Mentor som en milepæl for Nordiske Medier, som hermed får en god position på det svenske mediemarked, siger Claus H. Andersen, NORDJYSKE Medier.