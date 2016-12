AALBORG: Nordjyllands Politi har i denne uge ransaget en adresse syd for Aalborg. Her blev der fundet 233 ulovlige kanonslag.

En 41-årig mand, der bor på adressen, er nu sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven. Politiet foretog ransagningen tirsdag efter et konkret tip.

Politikommissær Jesper Green Sørensen, der havde ansvaret for specialpatruljens ransagning, opfordrer kraftigt til, at man afholder sig fra at købe eller sælge kanonslag og andet ulovligt fyrværkeri.

- Ulovligt fyrværkeri er farligt. Dét er sådan set det absolut bedste argument for helt at afstå fra at købe det. Man risikerer liv og lemmer, siger Jesper Green Sørensen.

Han opfordrer borgere til at henvende sig til politiet, hvis de har kendskab til personer, der opbevarer eller sælger ulovligt fyrværkeri.

De 233 kanonslag vil blive destrueret.