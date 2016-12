NØRRESUNDBY: Det handler om at prøve sine egne grænser af og teste både sin mentale og fysiske styrke i TV 2’s nye program, Korpset. Her har fire tidligere jægersoldater specialdesignet et otte dages kursusforløb, hvor 30 deltagere skal igennem en række udfordringer og prøvelser.

Blandt deltagerne er 35-årige Morten Sort Mouritsen fra Nørresundby. Han kalder deltagelsen en mulighed, han ikke kunne sige nej til.

Inspireret af at teste grænser

- Det har altid inspireret mig at prøve grænser af. At se hvor langt man kan gå, og udfordringerne i programmet er uden tvivl det hårdeste, jeg har prøvet, siger han.

- Og det tiltaler mig at gå igennem noget sammen med andre, at få et kammeratskab og opbygge noget sammen. Sådan var det i Korpset. Det at samarbejde som et hold, kampgejsten og entusiasmen er noget, jeg også kan bruge i mit arbejde efterfølgende, siger han.

En afgørende beslutning

Morten Sort Mouritsen er afdelingschef hos Hustømrerne i Aalborg. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, ligesom han har en akademiuddannelse i ledelse.

At han overhovedet er i form til at deltage i tv-programmet skyldes en beslutning, han tog for nogle år siden.

- Da jeg var yngre, spillede jeg fodbold, men som 17-årig var jeg involveret i et trafikuheld, hvor jeg brækkede nakken, siger Morten Sort Mouritsen, der i dag er kommet sig helt.

- Jeg styrketrænede men endte med at veje 25 kilo mere end i dag. Og for fem år siden besluttede jeg, at jeg ikke ville være ham den store bamse mere.

Efterfølgende er det blevet til adskillige løbe- og cykelture, ligesom Morten Sort Mouritsen har gennemført maraton, ironman og andre langdistancer.

Ydmyg og taknemmelig

Han siger om sine forberedelser til tv-optagelserne:

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg var i ok form, og at jeg kunne løbe. Så udover min normale træning brugte jeg tid på at gå lange ture med oppakning.

Timelange øvelser, blodige vabler og dehydrering er nogle af udfordringerne, deltagerne skal kæmpe med og mod.

- Men det mentale fylder i virkeligheden allermest. Man skal kunne håndtere at blive presset rigtig hårdt, selv om man er udmattet, træt og sulten. Jeg har ikke tidligere prøvet noget, hvor jeg har lært så meget om mig selv. Jeg har fået en ydmyghed og taknemmelighed for, hvad jeg evner at stå igennem, siger han, der kalder sin deltagelse for en god og lærerig oplevelse.

- Jeg var med i Korpset for at flytte mine egne grænser. Og sådan blev det.

Undervejs i programserien melder deltagerne enten selv fra, når deres personlige grænse er nået, eller de bliver sorteret fra. Den eller de der står tilbage til sidst vinder ikke noget, men instruktørerne vurderer, at de er gjort af det rette stof til at blive elitesoldat.

Korpset har premiere på TV 2 onsdag 4. januar klokken 20.