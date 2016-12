HOBRO: 22. december slap tålmodigheden op.

Der manglede kun et enkelt juletræ på familiens Quick-skrabejulekalender, før den store gevinst var i hus, og spændingen blev til sidst for stor.

Familiens ene datter fik derfor lov til at skrabe.

- Vi sad og hyggede med kaffen, da hun pludselig udbryder "det er et træ", og så blev der ellers talt træer igen og igen og igen, fortæller en glad skrabespils-vinder, som nu kan lune sig med en ekstra julegave på en million kroner.

Vinderen er en kvinde på 51 år fra Hobro.

Hun fortæller, at hun hvert år siden skrabekalenderen første gang kom på gaden i 1994 har købt to kalendere.

- Jeg har før vundet mindre gevinster, og jeg har rigtig mange gange haft ni juletræer, så jeg regnede da bestemt ikke med også at få det 10. i år.

- Jeg var helt - wow - jeg kan stadig ikke forstå det, siger skrabevinderen i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Selvom juledagene kan være hektiske, har der også været tid til at tænke på, hvordan gevinsten skal bruges, men det er endnu ikke besluttet, om gevinsten skal gå til drømme eller mere praktiske ting.

- Vi har brugt rigtig meget tid på at tænke over, hvordan gevinsten skal bruges. Det eneste, der er sikkert indtil videre, er udbetaling af et lån, forkælelse til børnene og en familieferie, lyder det fra den 51-årige skrabespilsvinder, som ellers indtil videre foretrækker at være anonym.

I alt var der sat fem milliongevinster på højkant i årets julekalender-skrabespil, men foreløbig er det kun to af vinderne, der har meldt sig.

Teoretisk set er der således stadig en chance for at skrabe sig til en milliongevinst på en af de julekalendere, som endnu måtte ligge ude hos forhandlerne, annoncerer kommunikationsmedarbejder Michelle Svarrer Barosin, Danske Spil.