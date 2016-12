NORDJYLLAND: Forsikringsselskabet Tryg er nu oppe på 600 anmeldte skader fra selskabets kunder mod 300 i går eftermiddags.

Det oplyser Tanja Frederiksen, der er pressechef hos Tryg.

- Cirka 25 pct. af skaderne er i Nordjylland - og lige nu kan vi se, at Aalborg Kommune er hårdest ramt med 50 anmeldte skader hos os. Dernæst følger Aarhus, siger hun til Ritzau Finans.

Det er dog småskader, som langt de fleste ringer ind og anmelder efter stormen Urd, der blæste sig gennem landet mandag og tirsdag.

- Det er trampoliner, der er blæst ind i en mur, væltede flagstænger - og noget af det vildeste har været et tag, der er blæst af et udhus. Men uanset størrelsen på anmeldte skader, så er det noget, vi som forsikringsselskab skal kunne klare, siger Tanja Frederiksen.

En lille storm

Sammenligner man Urd med tidligere års storme, så er det en noget mindre en af slagsen. Eksempelvis sidste års storm Gorm resulterede i 2000 anmeldte skader hos Tryg, hvoraf de 900 kom på den første dag.

Stormrådet traf tirsdag afgørelse om, at en række områder var ramt af stormflod i kølvandet på Urd. Og det betyder, at rådet går ind og dækker en række skader. I 2015 var der stormflod to gange i januar og i november. Dette resulterede i 123 anmeldelser til Stormrådet - og udgifterne til disse hændelser landede på udbetalinger på omkring 12 mio. kr.

I Nordjylland er der erklæret stormflod som en 20 års hændelse i området fra Blokhus i nord til Thyborøn kanal som det sydligste punkt for stormfloden.

/ritzau/FINANS