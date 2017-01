BRØNDERSLEV: Omkring 300 landmænd og rådgivere var torsdag samlet i Brønderslev til årsmøde i LandboNord SvineRådgivning. I år blev temaet ændret fra at skulle hedde "Vi vender bøtten i 17" til i stedet at være "Hold trynen i sporet". I år handler det nemlig om at holde de gode takter.

Der er fortsat store udfordringer ved at være svineproducent i øjeblikket. Flere faktorer, som landmanden ikke selv er herre over, spiller stadig en stor rolle på bundlinjen.

Under overskriften "Hold gejsten i ’16" opfordrede LandboNord SvineRådgivning sidste år til at holde modet oppe og så for alvor at vende tingene i 2017. Men i stedet for at kalde dette års møde "Vi vender bøtten i ’17", så endte det med at blive "Hold trynen i sporet" - og holde fokus på det, man har sat sig for. Til forskel fra sidste år, kan der være penge at tjene.

- Vi har mødt en vilje og gåpåmod hos vores landmænd, som ser lovende ud. Indtjeningen i 2017 ser potentielt godt ud. Derfor appellerer vi til at holde fokus på sine mål - både på sin produktion, men også på bedriften som en helhed - både når det gælder de ansatte, regnskab og enkelte nye investeringer. Til det behøver de en specialiseret viden, som jeg er stolt over igen i år at kunne tilbyde dem. Derfor holder vi de gode takter med trynen i sporet, siger Merete L. Andersen.

Motiverede svineproducenter

Derfor var der ros til de fremmødte svineproducenter, som brugte dagen til at få inspiration fra LandboNords rådgivere omkring emner som: Ansættelse af flygtninge, optimal slagtevægt, holdbarhed og mælkekopper. Af oplægsholdere udefra kom dyrlæge og afdelingsleder i SEGES, Bent Nielsen, med opdateret viden om hvordan vi holder Danmark fri for svinepest. Svineproducent og næstformand i Sagro, Søren Søndergaard, fortalte om sin motivation for at være svineproducent. Motivationen var også i fokus ved aftenens sidste indlæg af tidligere håndboldlandstræner for dame- og herrelandsholdet i håndbold, Ulrik Wilbek. Relevante og underholdende indslag på en god aften.

- Det er dejligt at mødes med kollegaer og se, at mange formår at holde "trynen i sporet". Det har været hårdt at se, hvordan flere bedrifter har måttet lukke i 2016, og jeg forstår godt, at det kan være svært at holde motivationen i top hele tiden. Men overordnet skulle vi være på rette spor - også politisk. Jeg ser flere tegn på, at politikerne er ved at anerkende nødvendigheden af, at der skal være plads til at skabe noget, som vi kan leve af, siger formand for LandboNords svineudvalg, Torben Farum.

Priser til de bedste producenter

Traditionen tro blev der også uddelt priser til de bedste producenter i kategorierne: Slagtesvineproducent, soholder og FRATS-producent. Via en videohilsen blev vinderne afsløret.

OL-medaljevinder i svømning, Jeanette Ottesen, kunne afsløre, at årets slagtesvineproducent blev Erik Gade. Erik havde præsteret 1166 gram tilvækst med et foderforbrug på blot 2,74 pr. kg tilvækst.

Skuespiller Nicolaj Kopernikus sendte en hilsen til brødrene Danni og Jonas Sørensen, som blev kåret som årets bedste soholdere med 40,4 fravænnede grise pr. årsso.

Til slut var det TV-vært Peter Tanev, som kunne afsløre, at årets FRATS-producent for 8. år i træk, blev Verner Nielsen. Verner havde præsteret en 892 gram daglig tilvækst i sin FRATS-produktion.