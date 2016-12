Det kan godt være, at nogen danskere drømmer om en hvid jul, men hvad skal de så sige på Nordpolen, hvor det torsdag var tæt på at være tøvejr?



Lufttemperaturen over den geografiske nordpol skønnes ved middagstid at være fire minusgrader ifølge Norges meteorologiske institut.



Normalt ville temperaturen på denne årstid være tæt på 30 minusgrader.



Der er ingen vejrstation på selve Nordpolen, men en bøje, der flyder nord for Svalbard - på vejen mod Nordpolen - viser to plusgrader.



2016 ser i det hele taget ud til at blive det varmeste år, der nogensinde er registreret på kloden. Det er en udvikling, der drives frem af både menneskeskabte klimagasser og et kraftigt vejrsystem kendt som El Niño i Stillehavet.



- Der er et lavtryk mellem Grønland og Spitsbergen (Svalbard) med en kraftig luftstrøm, konstaterer den norske meteorolog Justyna Wodzicko.



Hun siger, det driver varm luft mod nord.



Disse lejlighedsvise høje temraturer "bliver mere og mere hyppige, fordi vi har et svindende isdække. Vandet under er varmere", siger Jesper Eriksen fra DMI i København.



Isdækket i Ishavet er rekordlavt for årstiden, konstaterede det amerikanske National Snow and Ice Center efter målinger tirsdag.



/ritzau/Reuters