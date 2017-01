Nors: Herrerne fra Nors fik søndag den bedst tænkelige start på den nye halvsæson i jyllandsserien. På hjemmebane overraskede mandskabet og besejrede modstanderen fra Søndermarken med et enkelt mål.

- Det var en sand mandfolkepræstation, og alle spillere leverede både kollektivt og individuelt, siger en tilfreds Nors-træner Mikael Eriksen.

Fra kampens start forsøgte Nors at spille i et hurtigt tempo. Noget der ifølge Nors træneren gav pote.

- Før jul havde vi problemer med at score mål, derfor forsøgte vi at spille i et højere tempo, og det lykkedes, siger han.

Det høje tempo i angrebet kombineret med et stærkt forsvar dirigeret af Lasse Dichmann og Mathias Hangaard betød, at Nors tog teten i en kamp, der bølgede frem og tilbage, dog med Nors i spidsen det meste af kampen.

- Udover en smidt føring i anden halvleg var vi i kontrol i det meste af kampen, siger en tilfreds Nors-træner.