NORS: Nors formåede ikke at lukke kampen på de afgørende tidspunkter, og i stedet udnyttede Oddense/Otting muligheden for at komme tilbage i kampen, og gæsterne formåede at hive to point med hjem fra Nors Hallen med en sejr på 28-24.

De gulblusede leverede ellers en rigtig god præstation og holdt snor i Oddense/Otting i første halvleg.

I anden halvleg var Nors foran med to mål i flere omgange, men de afgørende muligheder for at komme foran med tre mål blev misbrugt, og Mikael Eriksen ærgrer sig og mener, at holdet havde fortjent bedre.

- Det var en rigtig god og disciplineret indsats i første halvleg, men i de afgørende situationer i anden halvleg manglede vi de sidste 10 procent. Indstillingen var ellers rigtig god, siger Nors-træneren.

Nederlaget betyder i følge Nors-træneren, at holdet i resten af sæsonen har ryggen mod muren og skal sikre mange point for at have en realistisk chance for at sikre overlevelse i jyllandsserien.

- Det bliver pokalkampe fra nu af, hvor vi nærmest skal vinde hver gang. Det var et hårdt nederlag i dag, siger en ærgerlig Mikael Eriksen.