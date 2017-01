HOBRO: Når Hobro IK mandag genoptager træningen efter juleferien, er det atter med Pål Kirkevold i truppen.

Den norske angriber har i næsten et år været udlejet til Sarpsborg i hjemlandet, men nu får han en ny chance for at bevise sit værd i Hobro.

- Jeg er rigtig glad for, at vi får ham hjem, for jeg synes, at han er en drøngod spiller. Det ved jeg, at der også er mange i truppen, der synes, så jeg er sikker på, at det kommer til at give os et boost, at han nu er tilbage, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Pål Kirkevold var ikke blandt den tidligere cheftræner Ove Pedersens foretrukne, men med Thomas Thomasberg som ny Hobro-boss er situationen formentlig en ganske anden. Jens Hammer Sørensen forventer således, at nordmanden også er Hobro-spiller, når transfervinduet smækker i ved udgangen af januar.

- Man kan jo aldrig være helt sikker på noget i den her verden, og der har da været et par løse henvendelser på ham, men vores udgangspunkt er bestemt, at Pål skal blive her og hjælpe os med at rykke op, siger Jens Hammer Sørensen.