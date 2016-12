HELE LANDET: DSB har nu sat hjertestartere op i alle virksomhedens knap 500 tog, så der altid er én i nærheden, hvis en person falder om med hjertestop i toget.

- Hvis der sker hjertestop i vores tog, er der nu en hjertestarter inden for kort afstand, og jeg håber, at det giver ekstra tryghed for de cirka 550.000 passagerer, som tager toget hver dag, siger sikkerhedschef i DSB Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Er der brug for en hjertestarter i toget, skal man søge hen til den nærmeste udgang, hvor der hænger piktogrammer, som viser vej hen til hjertestarteren.

Hjertestarterne i togene er en del af et samarbejde med TrygFonden, og ud over togene er der også hjertestartere på 65 udvalgte stationer. Samtidig er 750 DSB-medarbejdere ved at blive uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjertestartere.