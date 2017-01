BRØNDERSLEV: Brønderslev Gymnasium og HF kunne i efteråret melde om helt fyldte 1. g. klasser og venteliste. Og succeshistorien fortsætter. For ikke en eneste af eleverne er droppet ud ved årsskiftet.

- Det tror jeg aldrig, vi har oplevet før, siger rektor Per Knudsen, der samtidig glæder sig over, at gymnasiet generelt har et faldende fravær blandt eleverne.

De mange elever i 1. g. har netop valgt studieretning, og dette puslespil er også gået op. En svær øvelse, når klasserne er fyldt op.

Over gennemsnittet

Gymnasiet i Brønderslev kan samtidig prale med, at ligge over landsgennemsnittet, når det handler om at få elever ud med en gennemført eksamen.

- Både STX og HF ligger meget flot over landsgennemsnittet. 88 procent af de elever, der begyndte hos os, har taget en studentereksamen over tre år - landsgennemsnit er tilsvarende 84 procent. For HF er tallet 71 mod 69 på landsplan, oplyser Per Knudsen, og tilføjer, at opgørelsen er for unge, der forlod gymnasiet i 2015.

Ministeriet følger desuden eleverne efter endt uddannelse, og også her ligger gymnasiet i Brønderslev lunt i svinget.

Ministeriet opgør, om de unge er begyndt på en uddannelse 27 måneder efter studentereksamen.

- 82 procent af vores STX-årgang er i gang med uddannelse, og landsgennemsnittet er 76 procent. For HFerne er tallet 61 procent og 55 på landsplan. Det er vi rigtig stolte af, tilføjer Per Knudsen.