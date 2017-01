HJØRRING: Siden maj 2014 har Hjørring Kommune, EUC Nord og Dansk Byggeri Nordjylland samarbejdet om at finde lærepladser til alle unge i kommunen, der gerne vil uddanne sig til håndværker. Også i folkeskolerne har der været fokus på, at en erhvervsuddannelse giver lige så mange muligheder som en gymnasial uddannelse.

Hjørring Kommune har netop besluttet at forny partnerskabsaftalen for en treårig periode og udvide den, så også DI og LO deltager og flere faggrupper dermed involveres i indsatsen.

- Det er den bedste anbefaling man kan få, at alle parter ønsker at fortsætte samarbejdet. Det er fordi, det virker. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, og da vi ved, at vi kommer til at få brug for flere unge med en erhvervsuddannelse, så glæder det mig rigtig meget, at samarbejdet i regi af vores partnerskabsaftaler kan være med til at åbne flere unges øjne for erhvervsuddannelserne og samtidig hjælpe dem med en læreplads, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Ole Bæk Pedersen.

42 kommuner i Danmark har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. I Nordjylland gælder det ud over Hjørring også Thisted, Frederikshavn, Brønderslev, Morsø og Vesthimmerland kommuner. Senest har også Thisted Kommune fornyet deres partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Nordjylland.

- Jeg håber, at resten af vores nordjyske kommuner vil overveje muligheden for at indgå en partnerskabsaftale, når de nu kan se, at flere af vores lokale kommuner har succes med netop den slags aftaler, siger Ole Bæk Pedersen.

Parterne underskrev fredag officielt fornyelsen af partnerskabsaftalen på EUC Nord i Hjørring.