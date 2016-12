REBILD: Rebild Kommune har ansat den 40-årige Mads Rune Jørgensen som chef for Center Børn og Unge. Han begynder på sit nye job 1. februar.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Mads Rune Jørgensen har 10 års ledererfaring fra skoleområdet i Aalborg Kommune. Han har senest fungeret som fælles leder for Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole. Mads Rune Jørgensen er oprindelig uddannet lærer, men gik efter få år ledelsesvejen. Bag sig har han også en diplomuddannelse i ledelse.

Vibeke Lei Stoustrup, direktør med ansvar for Center Børn og Unge, ser frem til at byde Mads Rune Jørgensen velkommen:

- Det er en kompetent, ambitiøs og energisk leder, vi får. Mads har stor erfaring fra skoleområdet, og jeg er helt sikker på, at han hurtigt favner bredden og formår at skabe udvikling og synlighed omkring alle områderne inden for Center Børn og Unge.

Om forventningerne til det nye job siger Mads Rune Jørgensen:

- Jeg er utrolig glad og stolt over at blive valgt til at stå i spidsen for børne- og ungeområdet i Rebild Kommune. Det er med stor ydmyghed, jeg går til opgaven - og med en ambition om at være med til at realisere kommunens vision og målsætninger. Det glæder jeg mig til at gøre sammen med de mange medarbejdere og ledere på området.

Mads Rune Jørgensen efterfølger Torben Rune, som har valgt at sige sit job op for at blive selvstændig.

Der var ni ansøgere til den ledige stilling, oplyser Vibeke Lei Stoustrup.