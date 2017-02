THY-HANNÆS: En 49-årig mand fra det nordlige Thy har fået en dom på 30 dages betinget fængsel efter et opslag på Facebook i august sidste år om et brandattentat på en moske.

- Vi har taget betænkningstid, siger hans forsvarer, advokat Carsten Lyngs.

Den 49-årige havde skrevet noget om at han ville bidrage med noget benzin og det blev af politi og anklagemyndighed betragtet som en kommentar, der tilskynder nogen til at begå en forbrydelse.

Tidligere domme har vist, at ulovlige kommentarer på Facebook straffes med 30, 40 eller 50 dages betinget fængsel, men muligvis vil den 49-årige anke til landsretten.

Advokat Carsten Lyngs fortæller, at der til sagen var en skoleklasse som tilhørere og han vurderer, at de fik et godt indblik i, at man nogle gange skal overveje, hvad det er man vil skrive på internettet.