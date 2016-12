AALBORG: Hverken Lufthansa eller Turkish Airlines flyver for øjeblikket fra Aalborg Lufthavn. Men nu er et datterselskab, som de to selskaber sammen står bag, klar med en ny rute fra Nordjylland.

Det er SunExpress, der fra slutningen af maj hver torsdag vil flyve til Antalya Lufthavn i Tyrkiet, hvorfra man også kan nå til destinationer som Side, Alanya og Belek.

Fra slutningen af juni bliver der to ugentlige afgange - onsdag og torsdag. Når højsæsonen er forbi - lidt henne i august - går man tilbage til en ugentlig afgang, som flyver for sidste gang torsdag 19. oktober.

Direkte ned til sommerhuset

Man kan allerede nu klikke sig ind på SunExpress’ hjemmeside og købe billetter. Fra Aalborg vil man eksempelvis også kunne rejse med den lille svenske charterarrangør Mixx Travel, ligesom TUI - der i forvejen har egen afgang til Tyrkiet om lørdagen, vil købe sæder hos SunExpress, hvis man af en eller anden grund hellere vil rejse om onsdagen eller torsdagen.

I Aalborg Lufthavn er Søren Svendsen glad for, at SunExpress tager handsken op efter Turkish Airlines. For mange af de passagerer, der fløj med det tyrkiske luftfartsselskab til Istanbul, rejste videre til netop Antalya-området.

- Der er rigtig mange nordjyder, der har et sommerhus dernede, så der har været et marked, der skulle løftes, siger han.