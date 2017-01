Savnet lokal leg for de små

Ny formand for konservative

Gidselfrigivelse åbner for fred med oprørsgruppe i Colombia

Gambias præsident er tavs efter deadline for fratrædelse

27-årige sigtet for trusler på livet

Sort plet: Hastighed sat ned her

BRØNDERSLEV: De Konservative i Brønderslev Kommune har fået ny formand. Guldsmed Ole Agger Hansen, Brønderslev, afløser ejendomsmægler Peter Stecher, Øster Brønderslev. Peter Stecher har været formand i fire år, og han afløste netop Ole Agger Hansen. Peter Stecher ønsker at koncentrere sig om det kommende kommunalvalg.

