FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn og Elite Nord Frederikshavn A/S kan med stor glæde meddele, at man har indgået en ny hovedsponsoraftale, der omfatter både Frederikshavn White Hawks og Frederikshavn Ishockey Klub. Aftalen træder i kraft straks i det nye år.

Ishockey i Frederikshavn er blandt andet kendetegnet ved beslutsomhed, sammenhold og udvikling. Det er værdier, som Frederikshavn Havn i høj grad identificerer sig med og gerne vil støtte op omkring. Havnen er byens havn. White Hawks er byens hold.

Og ved at forene de to kræfter kan Frederikshavn Havn være med til at bidrage til udvikling og aktivitet i lokalområdet.

Ifølge administrerende direktør i Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen, har det stor betydning, at samarbejdet både gælder eliteholdet og udviklingen af ungdomstalentet.

- White Hawks er et stærkt sportsbrand, og gennem sponsoratet får vi mulighed for at øge kendskabet til Frederikshavn Havn både lokalt og nationalt. Vi forsøger hele tiden at være skarpe på at gøre opmærksom på os selv og de mange muligheder, der er på havnen, og der er helt klart et behov for at gøre opmærksom på de unges jobmuligheder inden for de maritime erhverv - og her er samarbejdet med ungdomsafdelingen helt afgørende. I ishockeyens verden lever man af at skabe egne talenter, og det samme gør sig i høj grad gældende for de maritime erhverv. Vi skal vise muligheder, bane vejen og skabe en interesse så tidligt som muligt.

Ro på bagsmækken

I Elite Nord Frederikshavn A/S er der også stor tilfredshed med den nye hovedsponsoraftale.

- Det har været et mål for os igennem længere tid at have fire hovedsponsorer tilknyttet, og det er ualmindeligt rart, at det nu er lykkedes for os, siger salesmanager i Elite Nord, René Jørgensen.

- Aftalen betyder naturligvis ikke, at Frederikshavn White Hawks nu kan gå ud og købe nye spillere, men den giver ro på bagsmækken, og så konsoliderer den vores i forvejen fornuftige økonomi. Det kommer både Frederikshavn White Hawks og Frederikshavn Ishockey Klub til gode. Og så er vi i Elite Nord glade for at kunne levere vores bidrag til at udbrede kendskabet til de nye spændende muligheder, der byder sig til på Frederikshavn Havn. Jeg synes, det er godt, vi i fællesskab kan løfte en opgave, der gavner både havnen, byen og ishockeyen, supplerer han.

Frederikshavn Havn og Elite Nord Frederikshavn A/S har foreløbig indgået en aftale, der løber i 2017, 2018 og 2019. Som en del af sponsoratet vil havnens logo i den kommende periode blandt andet være at finde på White Hawks-spillernes dragter, på bandereklamer og på storskærmen i ishockeyarenaen.