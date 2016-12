FREDERIKSHAVN: Det bliver Maria Vadsager, der i dag er formand for bestyrelsen for Frederikshavn Friskole, der 1. februar overtager posten som leder af skolen efter Helle Stenbakken.

For et halvt år siden blev Helle Stenbakken ansat som leder af den nye friskole, og forleden kom det frem, at hun fra 1. februar overtager jobbet som leder af Brovandeskolen i Skagen.

Derfor skulle bestyrelsen af Frederikshavn Friskole finde en ny leder, og der var et helt naturligt valg:

- Det var en 100 procent enig bestyrelse der pegede på Maria. Allerede tilbage i foråret, inden vi slog stillingen op, viste hun interesse i den. Og hun var dengang en rigtig god kandidat, men vi tænkte også meget på at få en med friskole-erfaring dengang, og det havde Helle jo, i og med at hun kom fra et job som leder af Den Internationale Friskole i Nuuk. Da hun sagde op, kiggede vi alle på hinanden, og var enige om, at Maria var det rigtige valg som ny leder, fortæller Tine Mørch Sønderskov fra bestyrelsen.

Maria Vadsager kommer fra en stilling som lærer på Kragskovhede, men fra 1. februar bliver det altså fuld tid som leder af friskolen.

Frederikshavn Friskole er i øvrigt kommet godt fra start siden den slog dørene op i august. I dag er der 31 elever fordelt mellem 0. og 4. klasse, og der er allerede fyldt op til næste års børnehaveklasse, hvor der optages 20 børn.

- Vi tager maksimum 20 elever ind hvert år i børnehaveklassen, og vi har én klasse på hver årgang. Så når 4. klasse til sommer bliver til 5. klasse bliver der jo naturligt en klasse mere. I 2021 kan vi således være 200 elever fra 0. til og med 9. klasse, forklarer Tine Mørch Sønderskov.