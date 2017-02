SKØRPING: Hver for sig kan man ikke redde verden. Men kan man klare bare en lille stump, så hjælper det alt sammen hen ad vejen.

Den lille omtanke, der kan få stor virkning på længere sigt, havde hovedrollen da der var miljømesse på KulturStationen i Skørping.

Her havde Susanne Zimmer inviteret flere, der havde gode miljø-ideer til at komme og vise dem, så andre forhåbentlig gik hjem og brugte dem til at gøre tingene lidt bedre.

20 boder blev det til, og man kunne både lave legetøj. høre om miljørigtigt tøj, se på miljørigtige måder at emballere madpakker og andet på. Samt meget mere.

Susanne Zimmer havde på forhånd fortalt, at eventuelt overskud vil gå til at finansiere hendes kommende kampagne for at blive valgt til Folketinget for partiet Alternativet. Det bliver der nok et lille et af.