TVED: "Motocross er kørsel på motorcykel i varierende terræn, enten på permanente baner med mange sving, hop og evt. bakker, eller i nogle tilfælde på midlertidigt anlagte baner. Der køres løb i forskellige klasser - afhængig af kørernes alder, erfaring og dygtighed. Endvidere køres i særlige mikro- og minicrossklasser opdelt efter alder samt motor-/maskinstørrelse."

Sådan beskrives sporten på hjemmesiden hos Danmarks Motor Union (DMU).

- Der er knap 30 baner over hele landet, heraf ca. 20 i Jylland. Men der bliver nedlagt flere, end der kommer ny til, lyder det fra Søren Villadsen, Hanstholm, formand for Thy Motocross Klub, som vi har sat stævne ved Thisted Lufthavn.

Her åbner nemlig efter 12 års tilløb en ny motocrossbane i Nordthy en gang i forsommeren.

De 4,7 hektar nord for lufthavnen og øst for gokartbanen (også kaldet kartingcentret) har klubben lejet af Thisted Kommune, mens anlægsarbejdet - der midlertidigt er i stå på grund af årstidsvejrforholdene - er sponseret af Vils Entreprenørforretning, fortæller Søren Villadsen.

Anlægsarbejdet i gang

Der køres ca. 22.000 ton jord ud på jordstykket, som kommunens tidligere har forpagtet ud til planteavl. Banen anlægges med maskiner med markeringsnet, støjvolde og baner:

- Lige nu er det for blødt til, at man kan køre herude med maskinerne, sagde Søren Villadsen, da vi mødte ham søndag formiddag.

Han er nu 47 år og driver smedeforretning i Hanstholm, hvor han voksede op og som otteårig begyndte at køre motocross på den bane, der lå ved fiskemelsfabrikken. Senere blev området inddraget til renseanlæg og akvakulturfabrik.

To danmarksmestre

Søren Villadsen kører stadig, men ikke så ofte - snarere er han med sine to børn, som han deler interessen med, som deres opbakning. Nu 17-årige Alexander Villadsen blev 2008 drenge-danmarksmester og vandt et par afdelinger af EM i Nederlandene, og 14-årige Kirstine Villadsen er regerende pige-danmarksmester.

Foruden de tre består klubben, der blev stiftet for fire år siden, af 11 andre medlemmer, hvoraf enkelte kommer langvejs fra.

I og med der ingen bane er i Thy, må de kører langt til baner i f.eks. Fjerritslev, Hadsund, Møldrup eller Skagen. Alexander kører dog ikke så meget for tiden, hvor han er i lære som skibsmontør og går på skole i Esbjerg.

Der holdes opsyn

Banens anlæggelse blev forsinket et års tid af en klage til Naturankenævnet. Men nu er alle tilladelser på plads, og kommunen holder opsyn med, at alle støj- og miljøregler overholdes, siger Søren Villadsen. Og så holder DMU og Dansk Automobil Sports Union (DASU) i øvrigt opsyn med, at banen anlægges, så den sikkerhedsmæssigt og på enhver måde opfylder kravene til, at den kan bruges til nationale og internationale løb.

Søren Villadsen fortæller, at den lange bane bliver på 1684 meter, mens den korte bliver på 410 meter - og så bliver der i øvrigt mulighed for at køre uanset niveau, altså også for nybegyndere. De crossere, der køres med, varierer fra 50 ccm, typisk med 10 hk, og op til 450 ccm med op til 70 hk.