AALESTRUP: Her i vintertiden, mens fiskene i åerne er fredede på grund af gydningen, kan man som lystfisker godt længes efter sommer og store, blanke ørreder - eller drømme sig væk til fjerne destinationer og store fiskeoplevelser.

Onsdag 1. februar kan drømmene få fornyet næring ved et arrangement i Aalestrup Lystfiskerforenings klubhus, Fiskegården, på Ådiget i Aalestrup.

Gæsteforedragsholdere er Rune Hageltorn og Stefan Svarre Skovbo.

De to driver tilsammen firmaet, South Point, som bestræber sig på at være i forreste række, når det gælder fiskeriet på Island. Rune Hageltorn og Stefan Svarre Skovbo beretter i deres foredrag i Aalestrup om Islands fantastiske natur - og ikke mindst om de utallige muligheder, Island byder på for lystfiskere.

Foredraget er gratis - og er også åbent for ikke-medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening.

Undervejs vil der være mulighed for at købe kaffe og brød.