BRØNDERSLEV: - Nok er nok, sagde direktør Brian Lentz tilbage i oktober 2016, om det han opfattede som gentagne sparekrav på det kommunale skoleområde.

I kølvandet på udtalelsen foreslog han, at der blev lavet en helt ny privatskole i Brønderslev.

Nu vil der formentlig snart komme en vigtig markering af, om "nok er nok" også er nok til at samle den nødvendige opbakning til at realisere forslaget om den nye privatskole.

Interesserede går sammen

De seneste måneder har interesserede stille og roligt organiseret sig i Facebookgruppen "Privatskole i Brønderlev?", der i skrivende stund har 154 medlemmer.

Nu inviterer gruppen til et åbent borgermøde tirsdag 14. februar i salen på biblioteket i Brønderslev.

- Mødet vil nok kunne give et første fingerpeg om, hvorvidt der er tilstrækkelig interesse til at skabe et bæredygtigt grundlag for at arbejde videre, siger Brian Lentz, som ser frem til borgermødet med spænding.

- Vi har nu lavet en initiativgruppe, og på mødet vil vi fortælle lidt om, hvilke muligheder vi ser for os for at etablere sådan en privatskole, også med hensyn til placering. Så håber vi, at der på mødet er opbakning til at få nedsat nogle mindre arbejdsgrupper, der kan arbejde vider med at skaffe overblik over de økonomiske og praktiske muligheder, siger Brian Lentz, der er spændt på at se, hvor mange der kommer til mødet.

- Det er svært at sige, hvor mange der vil komme, men jeg håber, der kommer så mange, at det er værd at arbejde videre med planerne, siger Brian Lentz.